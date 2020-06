Une nouvelle plateforme pour simplifier la gestion des retraites

Retraites

Publié le 24/06/2020 • Par Emmanuel Franck • dans : France, Toute l'actu RH

Intermédiaires entre les agents et leurs différents régimes de retraite, les employeurs publics accèdent à une gestion simplifiée des dossiers via la nouvelle plateforme de la Caisse des dépôts.

La Caisse des dépôts (CDC) a présenté, le 22 juin, sa nouvelle plateforme de gestion de la retraite des employés de la fonction publique à destination des employeurs. Baptisé PEP’s (plateforme employeurs publics), cet outil va permettre aux 63 000 employeurs publics qui sont en relation avec les régimes de retraite gérés par la CDC (dont le régime de base des fonctionnaires territoriaux et celui des agents non-titulaires : Ircantec), d’« accéder plus facilement aux données dont ils ont besoin », déclare Michel Yahiel, directeur des retraites et de la solidarité de la CDC.

Pensions de retraites, liquidations : pas de retard dû au confinement

La plateforme PEP’s, qui fonctionne depuis le 8 juin, remplace « e services » et adopte une logique par thématiques (carrières, droit à ...

