Les transports publics tirent le signal d’alarme

Financement

Publié le 29/06/2020 • Par Nathalie Arensonas • dans : A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, France

Sept milliards d’euros pour le secteur aérien, huit pour l’automobile, quinze pour l’aéronautique… Mais pas un euro pour les transports publics, dont le déficit pourrait atteindre quatre milliards sur l’année 2020.

Chiffres-clés 4 Md€, c’est le coût de la crise du Covid-19 pour la SNCF, selon son dirigeant, Jean-Pierre Farandou. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, qui devait recevoir, mi-juin, le patron de la SNCF, a annoncé quelques jours avant sur BFM TV et RMC que la compagnie ferroviaire bénéficierait d’un « geste financier » de l’Etat pour l’aider à faire face à ses difficultés liées à la crise sanitaire, « directement auprès de la SNCF ou des régions ».

Quel est le comble pour un élu local et son opérateur de transport urbain ? Se féliciter du faible trafic voyageur dans les bus, trams ou métros afin de contrer les risques de contamination au Covid-19. Depuis le déconfinement, le 11 mai, l’objectif poursuivi, sur les recommandations sanitaires du gouvernement, consiste à faire rouler le plus de véhicules possible avec peu de passagers à bord pour respecter les règles de distanciation physique, en s’appuyant sur l’appel au télétravail massif et les horaires décalés. Rassurant pour le peu de voyageurs qui s’aventurent dans les transports collectifs ((Mi-juin, le Gart estimait la fréquentation à 25 % en moyenne.) ), mais pas soutenable financièrement pour ces autorités organisatrices de la mobilité ( AOM ). Une équation infernale, au point que les deux grands transporteurs publics – SNCF et RATP – avaient tiré la sonnette d’alarme dès le 30 avril, dans un courrier à Edouard Philippe. Et reçu un accueil glacial. Fin juillet, ils pourraient ne pas être rémunérés par leur client, Ile-de-France Mobilités, faute de cash.

Impact sans précédent

Car, au sortir du confinement, les AOM sont proches de la cessation de paiement, victimes d’un effet ciseaux : chute des recettes commerciales et fiscales (le versement mobilité [ VM ] payé par les entreprises est en chute libre avec le chômage partiel et le report ou la suppression des charges), et hausse des coûts liée à la réorganisation des services du fait de l’épidémie. « Les pertes sont abyssales : 4 milliards d’euros sur toute la France et 2,6 milliards rien que pour l’Ile-de-France », alertaient Valérie Pécresse, présidente (LR) de la région, et Louis Nègre, président du groupement des autorités responsables de transport ( Gart ), dans une tribune du « Parisien », le 7 juin.