L’urgence d’une relance de la politique du logement

Publié le 24/06/2020

Le 23 juin le Sénat a débattu avec le ministre de la ville et du logement Julien Denormandie de l'état du logement et du bâtiment après la crise, et des outils de la relance. Au premier rang des priorités, émerge la rénovation énergétique des bâtiments.

