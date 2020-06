Aménagement du territoire et inondations, conjuguons nos efforts !

17 000 communes sont concernées par les débordements et 860 par la submersion marine. 75% des villes sont impactées par le risque de ruissellement… 10 ans après les inondations de Xynthia et du Var, où en sont les collectivités en matière de prévention ?

Même si la compétence Gemapi est affectée, tous les échelons territoriaux sont concernés pour anticiper la diversité des aléas et endosser les responsabilités qui en découlent.

Face au risque inondations, comment aménager le territoire : tel est l’enjeu des prochains mandats.

Cette nouvelle journée de Techni.Cités tend à balayer les axes de notre politique de prévention du risque inondation en insistant particulièrement sur les enjeux actuels, présentant outils et solutions, permettant aux collectivités territoriales de réfléchir à un aménagement de leur territoire adapté aux risques climatiques.

Qu’ils soient situés en bord de rivière, en bord de mer ou soumis au ruissellement, ce sera une occasion pour tous les acteurs en charge de la prévention des risques et de l’aménagement du territoire, de mettre à jour ses connaissances sur les évolutions récentes concernant, les PPRi, les solutions fondées sur la nature et la Gemapi et les réflexions en cours sur la notion de recomposition spatiale.

La journée d’étude abordera les questions suivantes :

Quel avenir pour les territoires littoraux fortement exposés au changement climatique

Quels rôles et quelles responsabilités dans la construction de nos territoires exposés aux risques d’inondation

Quelles stratégies favoriser

Quels outils à disposition de tous les élus locaux pour se protéger des inondations tout en préservant son environnement

Journée d’étude organisée par Techni.Cités et animée par Stéphanie Bidault, Directrice, CEPRI

Informations pratiques :

La journée se déroulera de 9h à 17h30 dans Paris intramuros (lieu à proximité du réseau de transports en commun).

En savoir plus :

https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-journee-d-etude-risques-naturels-2020-p-12446

Contact : Elvire ROULET – elvire.roulet@infopro-digital.com – Tél. : 01 77 92 93 36