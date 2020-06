Nouveaux conseils municipaux : comment attribuer les délégations

Webinaire - La Gazette - Le Courrier des maires

Publié le 24/06/2020 • Par La Rédaction • dans : Actu juridique, France

Au lendemain du second tour d'élections municipales hors normes, en raison de la pandémie, inscrivez-vous librement à notre webinaire, qui se tiendra lundi 29 juin à 16h00, pour bien démarrer le mandat dans votre commune.

Chiffres-clés 29 juin à 16h00

Comment attribuer les délégations et faire fonctionner le conseil municipal

Comment, après le second tour, organiser les délégations et bien organiser son début de mandat : les attribuer, les retirer, à quelles conditions, et avec quels effets, etc…

Quels sont les pouvoirs du maire et du conseil municipal en la matière ?

en la matière ? Quand faut-il attribuer les délégations ?

? Qu’a changé la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 ?

? Quelles sont les obligations en matière de parité dans les exécutifs locaux ?…

Pour obtenir des réponses à ses questions, inscrivez-vous librement à notre webinaire, lundi 29 juin à 16h00, et posez vos questions à notre expert :

Yvon Goutal, avocat au cabinet Goutal, Alibert et associés