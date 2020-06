Le livret de famille subit un lifting

etat civil

Publié le 24/06/2020 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Les renseignements relatifs à l'état civil et au droit de la famille contenus dans le livret de famille évolué par un arrêté du 10 janvier. Les officiers de l'état civil peuvent toutefois continuer à délivrer les anciens modèles de livret jusqu'à épuisement des stocks. Décryptage.

Second livret

La liste des cas pour lesquels une personne figurant sur un livret de famille peut demander à l’officier de l’état civil du lieu de sa résidence d’obtenir un second livret est élargie.

Sont désormais admises la demande fondée sur l’intérêt du demandeur à disposer d’un livret de famille, notamment en cas de mésentente entre les époux et de séparation de fait, et celle justifiée par un changement de prénom prononcé à la suite d’une décision de changement de la mention du sexe à l’état civil ayant entraîné la modification de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des enfants. La délivrance du second livret est toutefois soumise, dans ce dernier cas, à la restitution du premier livret.

Pour prétendre à la délivrance ...