Budget rectificatif : la bataille des amendements sur les collectivités a commencé

Projet de loi de finances rectificative 3

Les députés ont entamé, mardi 23 juin, l'examen en commission des finances du projet de loi de finances rectificative 3 qui contient le plan de soutien aux collectivités. L'occasion pour le Club Finances de décrypter les principaux amendements déposés par les députés avant les débats.

L’Assemblée nationale a démarré depuis ce mardi 23 juin, l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 depuis le début de l’épidémie. Le texte sera discuté en séance publique la semaine du 29 juin à l’Assemblée nationale, et celle du 15 juillet au Sénat pour un vote définitif prévu à la mi-juillet.

1480 amendements

Ce troisième budget rectificatif en trois mois intègre les mesures exceptionnelles d’aide aux collectivités territoriales annoncées en grande pompe par Edouard Philippe, le 29 mai dernier. Et il a inspiré les députés puisqu’ils ont déposé plus de 1480 amendements sur ce PLFR3.

Parmi les nombreux amendements déposés sur les collectivités, certains ont déjà été rejeté comme celui du député UDI M’jid El Guerrab et de 7 de ses collègues proposant de dispenser de redevance d’occupation jusqu’à la fin de l’année les entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport de la culture et de l’événementiel. L’amendement d’une partie du groupe Les Républicains proposant d’exonérer de TVA les solutions et gels hydroalcooliques solutions désinfectantes achetés par les collectivités a subi le même sort.

Le dégrèvement sur la cotisation foncière des entreprise

De nombreux amendements de la majorité et de la droite ont réclamé l’extension du dégrèvement des deux tiers de la cotisation foncière des entreprises à toutes les entreprises intermédiaires réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros et à tous les secteurs d’activité. Ils ont été rejetés. Les amendements déposés par les groupe les Républicains mais également Libertés et Territoires et UDI, Agir et Indépendants pour repousser le délai d’adoption de la délibération instaurant le dégrèvement exceptionnel de CFE ont tous été écartés également. Certains députés de la République en marche ont tenté d’étendre le dégrèvement exceptionnel à d’autres impôts de production (la taxe bureau et la taxe sur les surfaces de stationnement) sans plus de succès.

L’amendement de l’Association des maires de France repris à l’identique par le groupe socialiste et le groupe Les Républicains limitant l’application large de la TVA sur les opérations d’aménagement après une décision du Conseil d’Etat n’a pas non plus obtenu la majorité des suffrages.

D’autres ont été retiré avant le vote comme la proposition du nouveau groupe Écologie démocratie solidarité (EDS) de débloquer 5 Mds€/an pour accentuer les investissements des collectivités en faveur de transition écologique.

Les amendements en cours d’examen

La clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales

Plusieurs amendements qui n’ont aucune chance d’être adopté propose de modifier la clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales des collectivités. A droite comme à gauche, des députés ont repris les demandes de Régions de France d’inclure les régions dans le mécanisme de garantie normalement réservé aux communes et EPCI. Les députés du groupe Libertés et Territoires derrière Charles de Courson souhaitent également élargir le dispositif aux départements qui n’ont obtenu du gouvernement que des avances de DMTO.

L’AMF a également ressorti ses demandes de compensation intégrale des pertes des collectivités et de calcul des pertes par comparaison à l’année 2019, et non à la moyenne lissée des années 2017, 2018 et 2019. Actuellement, la clause de sauvegarde se limite à 750 millions d’euros car elle neutralise les pertes avec les hausses de fiscalité locale en 2020 selon les annonces gouvernementales.

Pour la taxe de séjour, de multiples amendements exigent de prendre comme référence non pas la moyenne des trois dernières années, mais le produit perçu en 2019 car le dynamisme de cette ressource est fort. Le groupe Les Républicains souhaite étendre cette exonération possible à l’année 2021. Et le groupe Libertés et Territoires souhaite que cette compensation soit payée par l’Etat. Certains députés proposent de repousser le délai d’adoption de la délibération instaurant l’exonération facultative des taxes de séjour en 2020 au 15 septembre 2020.

Un grand nombre de députés proposent comme pour les territoires ultramarins de compenser la baisse du produit en 2020 des recettes spécifiques de la collectivité de Corse, de Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon et des départements de la Guadeloupe et de La Réunion.

Les transports en commun

Le député LREM du Gers chargé d’une mission sur l’impact du Covid-19 sur les finances locales, Jean-René Cazeneuve comme d’autres groupes politiques proposent comme le réclame l’AdCF, France Urbaine et le Groupement des autorités responsables de transport (GART) d’isoler le versement mobilité, recette dynamique assise sur l’activité économique des entreprises, dans le mécanisme de garantie pour permettre un traitement égal entre les différentes formes juridiques des autorités organisatrices de la mobilité. Cet amendement a des chances d’être adopté.

D’autres députés demandent la compensation, pour les autorités organisatrices de la mobilité, des pertes de recettes commerciales liées à la vente de titres de transports. Le gouvernement a déjà exprimé ces dernières semaines son opposition à cette idée.

Sur la question des transports publics, Ile-de-France Mobilités, le syndicat des transports d’Île-de-France, a besoin d’argent pour ne pas tomber en cessation de paiement au début du mois de juillet selon Valérie Pécresse. Avec la crise sanitaire, ses pertes atteignent 2,6 milliards d’euros, dues à l’effondrement des recettes voyageurs (1,6 milliard) et au versement mobilité (VM, 1 milliard) alors que les dépenses n’ont pas disparu. Initialement, le projet de loi de finances rectificatif ne prévoyait une compensation financière du VM par l’Etat que pour les EPCI. Mais IDFM n’avait pas ce statut et ne pouvait pas non plus recourir à l’emprunt pour ses dépenses d’exploitation. Plusieurs députés ont déposé l’amendement de la Région Ile-de-France pour une compensation intégrale des pertes d’IDFM. Mais c’est l’amendement député du Val-de-Marne, Laurent Saint-Martin (LREM), rapporteur du projet de loi de finances, qui a le plus de chance de passer. Il propose une enveloppe de 425 millions d’euros, versés sous forme d’acompte immédiatement après l’adoption de la loi pour payer les mensualités à la RATP et à la SNCF jusqu’à octobre, et a proposé de refaire un point en fin d’année.

Le FCTVA

Aujourd’hui, trois régimes de versements du FCTVA coexistent, le régime de droit commun qui permet à l’Etat de rembourser la TVA payée par les collectivités deux années après (N+2). Vient ensuite le régime N+1 et enfin, le troisième régime dit de simultanéité qui permet aux collectivités de recevoir la compensation l’année même de leur paiement de la TVA. Plusieurs amendements proposent d’avancer le versement du FCTVA à N+1 ou N pour l’ensemble des collectivités. Mais le gouvernement n’est pas favorable à cette solution déjà utilisée après la crise de 2008.

Les masques et gel hydro-alcoolique

Le groupe socialiste propose que l’Etat prenne en charge 50 % du coût supporté par les collectivités territoriales et les EPCI en 2020 pour adapter leur mobilier urbain afin de fournir gratuitement dans l’espace public du gel hydro-alcoolique.

Le groupe UDI reprend la demande de l’Assemblée des départements de France de ne plus avoir de date butoir pour le remboursement par l’Etat de la moitié de l’ensemble des commandes de masques des collectivités. Jusqu’à présent seules les commandes passées après le 13 avril sont prises en compte. Ces deux amendements n’ont quasiment aucune chance de recueillir la majorité.

Les départements

L’amendement des députés LREM de l’Allier et du Gers, Bénédicte Peyrol et Jean-René Cazeneuve, allongeant de deux à trois ans la durée de remboursement des avances de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) aux départements, devrait faire consensus.

Jean-René Cazeneuve propose aussi de soutenir l’investissement public des départements au titre des exercices 2020 et 2021 en augmentant de 250 M€ leurs crédits d’investissement sur le modèle de ce qui a été fait pour la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) sur des projets contribuant à la résilience sanitaire, à la transition écologique ou à la rénovation du patrimoine public.

Plusieurs groupes parlementaires à droite comme à gauche souhaitent repousser du 2 juillet au 31 juillet ou au 14 septembre 2020 la date limite de vote des taux de fiscalité pour permettre aux nouveaux exécutifs de voter leur politique fiscale. Une demande qui a peu de chance d’aboutir car Gerald Darmanin, le ministre de l’Action et des comptes publics, a déjà expliqué lors d’une audition parlementaire que ce choix entraînerait un retard important dans l’établissement des rôles d’imposition et dans le recouvrement des taxes par la direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Les députés ont été particulièrement créatifs dans la rédaction de leurs amendements. Mais, comme l’explique le député Daniel Labaronne, coordinateur du groupe LREM à la commission des finances dans Le Figaro, la multitude d’amendements ne devrait pas entraîner de grosses modifications du texte : « Les députés se sont engouffrés sur chaque dispositif pour suggérer des élargissements, mais la majorité des amendements sera a priori retoquée, car les propositions n’ont pas été assez mûries ».