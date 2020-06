Accueil

Fonction publique territoriale

« La relation élu-fonctionnaire territorial est en plein changement »

Publié le 23/06/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage

Emergence des intercommunalités, travail en « mode projet », demande croissante de démocratie participative... De nouveaux facteurs sont venus, ces dernières années, influer sur la relation entre les élus locaux et les cadres territoriaux. Sans compter la crise sanitaire actuelle et le désordre qu'elle a apporté au processus électoral... Analyse de ces changements par Denys Lamarzelle, docteur en sciences de gestion et enseignant en management public à l'Université de Bourgogne, qui vient de publier la nouvelle édition de son « Guide des relations élus-fonctionnaires territoriaux ».

