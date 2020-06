« La lutte contre les discriminations fondées sur l’origine doit devenir une priorité »

Citoyenneté et droits humains

Pour le Défenseur des droits, il y a « urgence d'agir » contre les discriminations par les origines. Décrivant des obstacles systémiques à l'accès aux droits fondamentaux pour les personnes d'origine étrangère ou supposées comme telles, il appelle à ne plus considérer la lutte contre ces discriminations comme un problème qui serait spécifique aux habitants des banlieues et à lancer une « politique publique volontariste ».

Pour le Défenseur des droits, trois lignes suffisent à rappeler le contexte d’exacerbation des inégalités due à la crise sanitaire et de « stigmatisation à l’encontre de certains groupes perçus comme responsables ou vecteurs de la pandémie ». Introduisant un rapport intitulé « Discriminations et origines : l’urgence d’agir » publié le 22 juin par cette institution, ces trois lignes révèlent en effet que ce contexte n’est « que » la goutte d’eau qui fait aujourd’hui déborder le vase de discriminations qui « se banalisent » et ont pris une « dimension systémique ».

« Plus aucune véritable politique publique »

Dans ces 83 pages, le Défenseur des droits rappelle que les discriminations, qui sont « du racisme en actes » interdits par la loi, sont pour autant un « phénomène connu », tout comme ses effets délétères quant à l’égalité d’accès aux droits dans de nombreux domaines de la vie sociale : éducation, emploi, logement, contrôles de police, accès aux biens et services. Aussi, s’indigne-t-il, « comment est-il possible qu’il n’existe plus aucune véritable politique publique dédiée à la lutte contre les discriminations raciales ? ».

Pour eux, les politiques en la matière sont trop circonscrites. Alors que le gouvernement vient d’annoncer, le 17 juin, le lancement d’une seconde vague de testing auprès de grandes entreprises, le Défenseur des droits déplore ainsi que les précédentes (2016, 2018) ne se soient avérées que des «actions de communication très ponctuelles liées à quelques diagnostics sur l’embauche, et ce sans que des mesures correctrices ne soient exigées ».

Confusions et « municipalisation »

Mais pour lui, c’est aussi et surtout « l’inscription dans la politique de la ville » qui restreint la « prise en charge politique » de la lutte contre les discriminations liées à l’origine. Plusieurs dérives sont en cause. Les Plans territoriaux de lutte contre les discriminations (PTLCD), notamment, mis en place depuis 2001 dans le cadre de contrats de ville, ont vu leur champ d’action s’élargir progressivement à l’ensemble des discriminations (genre, religion…) Par ailleurs, cette action s’est concentrée sur le domaine de l’emploi, du fait d’une « confusion entre la lutte contre les discriminations et d’autres registres d’intervention notamment ceux de l’insertion et de l’intégration ».

Le caractère obligatoire de l’axe « lutte contre les discriminations » dans les contrats de ville 2015-2020 a conduit à une généralisation de ces PTLCD. Cependant, constatent les auteurs du rapport, non seulement le bilan de ces plans territoriaux a montré des résultats « mitigés et hétérogènes », mais cette « municipalisation de la lutte contre les discriminations » a conduit à faire référence davantage celles relative au territoire ou au lieu de résidence, que celles liées aux origines.

Paradoxe dans le discours

S’appuyant sur les travaux du sociologue spécialiste des banlieues Thomas Kirszbaum, le Défenseur des droits pointe le paradoxe dans lequel est le pays : « Les responsables politiques français déclarent rechercher l’inclusion de populations en marge des agglomérations au nom de « l’égalité républicaine », mais ils ne cessent de rappeler, dans le même temps, à ces mêmes populations, qu’elles ne sont pas tout à fait comme les autres et qu’il leur manque ce « quelque chose » pour être à la hauteur de l’exigence républicaine. Il en est de même de l’utilisation des termes « communautarisme » et « séparatisme » dans les discours officiels relatifs à l’organisation de la religion musulmane ».

Ainsi, pour le Défenseur des droits, le ciblage des quartiers de la politique de la ville n’apporte pas de vraie réponse au problème et incite même à une vision stéréotypée. Il induit en effet des actions centrées sur leurs habitants et « opère ainsi un insidieux basculement et un retour au répertoire de l’intégration ». La discrimination est ainsi devenue un «problème des publics» alors qu’elle doit être traitée comme un « problème public ».

Plans d’action et audits obligatoires

La principale préconisation du Défenseur des droits est donc de sortir la lutte contre les discriminations liées à l’origine du giron de la politique de la ville. Elle doit, au contraire, devenir « une priorité politique, au même titre que ce qui a été entrepris ces dernières années en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes ».

Comme dans ce dernier domaine, la volonté politique doit se traduire, estime-t-il, par des obligations de plans d’action et de transparence pour les entreprises, d’audit et de suivi pour les organisations… Y compris les organisations publiques, qui peuvent participer elles aussi à la dimension systémique des discriminations, dans leurs recrutements, par exemple, ou dans les attributions de logements sociaux. Sur ce sujet, il recommande d’ailleurs également « d’affirmer explicitement dans la loi la primauté du droit au logement sur l’objectif de mixité sociale ».