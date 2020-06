Covid-19

Gestion des déchets : l’après-crise ne sent pas bon

Publié le 24/06/2020 • Par Fabienne Nedey • dans : A la une, actus experts technique, France

Pour les collectivités, l’avenir de la gestion des déchets s’annonce encore plus tendu qu’il ne l’était déjà, dans l’ère qui s’engage après le pic de la crise liée au Covid-19. Il faut à la fois éponger des surcoûts non négligeables, surmonter les pertes financières qui fragilisent l’équilibre économique du service public des déchets et se projeter dans un lendemain dénué de lisibilité. Ces actions sont à mener dans un contexte où, d’ici à 2022, des investissements conséquents et des transformations profondes sont attendus des collectivités à la suite de la loi de transition énergétique de 2015 et celle sur l’économie circulaire de 2020.

