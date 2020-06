Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Covid et lieux culturels : « le risque de poursuites pénales est réel »

Responsabilité

Covid et lieux culturels : « le risque de poursuites pénales est réel »

Publié le 24/06/2020 • Par Hélène Girard • dans : A la une, Actu juridique, Actualité Culture, France

© Studio Colas

Les règles sanitaires pour prévenir la circulation du covid-19 pèsent sur la reprise de l’activité dans les lieux culturels. Aux obligations diverses et variées (limitation de la jauge, circuits des visiteurs, gel, masques, etc.) s’ajoute une inquiétude sourde qui taraude les gestionnaires d'équipements : leur responsabilité pénale en cas de contamination. La Gazette a demandé à Patrick Lopasso, avocat associé du cabinet In Extenso Avocats Méditerranée, comment les professionnels doivent aborder la question.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus

Politiques culturelles

Santé

Spectacle vivant