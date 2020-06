Règlement locaux de publicité : « Les élus ont obtenu six mois supplémentaires »

Affichage publicitaire

Publié le 23/06/2020 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Jean-Philippe Strebler, maître de conférences associé à l'Université de Strasbourg et juriste spécialiste du droit environnemental de l'affichage publicitaire, revient pour La Gazette sur le tourbillon juridique qui entoure depuis quelques mois la question de la caducité des règlements locaux de publicité en vigueur à la publication de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010.

A quelle échéance les règlements locaux de publicité en vigueur à la publication de la loi du 12 juillet 2010 deviennent-ils caduques ?

L’article L. 581-14-3 du code de l’environnement dispose que les règlements locaux de publicité (RLP) en vigueur au moment de la publication de la loi portant Engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 restent valables jusqu’à leur mise en conformité avec cette loi, et pour une durée de dix ans. Sinon, ils deviennent caduques. Ce délai arrive donc à expiration le 13 juillet 2020 … Demain, donc ! Cette mise en conformité est surtout un travail de forme : il faut rajouter un rapport de présentation, une annexe, et les règles locales doivent s’inscrire dans le nouveau régime applicable, issu du décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes.

Quelles seraient les conséquences de cette caducité ?

Des milliers de communes en France estiment ne pas avoir besoin d’un tel règlement, mais pour des communes qui ont fait l’effort de l’élaborer, ça peut être intéressant d’en garder les effets. Si ces documents devenaient caduques, les conséquences seraient au nombre de trois.

Le maire perdrait son pouvoir de police : il ne pourrait plus intervenir en cas d’infractions (injonction administrative, mise en demeure), et ne pourrait plus lui-même délivrer les autorisations pour les installations et modifications des enseignes des commerçants de sa propre commune. La caducité de ces règlements implique aussi la fin de l’application de restrictions locales, mais aussi des dérogations à la règle nationale. C’est le cas par exemple pour les dérogations aux interdictions d’affichage aux abords des monuments historiques sur le mobilier urbain, même si la loi Engagement et proximité du 27 décembre a prévu que si le RLP devient caduque, les publicités devenues irrégulières auront deux ans pour se mettre en conformité : cela laisse donc deux ans pour adopter un règlement qui les admet à nouveau.

Quelle a été la première tentative pour prolonger ce délai imminent ?

A la fin de l’année dernière, les élus ont pris conscience de leur retard, malgré ce délai de dix ans, et sont intervenus au niveau parlementaire. Il y a eu plusieurs tentatives, dont une proposition de loi visant à encourager l’adoption de règlements locaux de publicité intercommunaux. Les élus ont obtenu une première victoire avec un amendement déposé dans la loi Engagement et proximité du 27 décembre : quand un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) compétent en matière de plan local d’urbanisme prescrit l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal (RLPi) avant la caducité du règlement local de publicité, le délai de dix ans est prolongé de deux ans. Dans ce cas, on a donc un répit jusqu’au 13 juillet 2022. Cet amendement était clairement un cavalier législatif qui n’aurait jamais dû être accepté, mais il n’y a pas eu de censure.

La crise sanitaire a eu des conséquences sur ces délais. Lesquelles ?

Avec la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, l’Etat a décidé de suspendre les délais. L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars, modifiée à plusieurs reprises, contient un article 7 très général qui concerne les délais de décision administrative. Cet article suspend les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020. Il est certain que cet article s’applique aux délais de caducité des règlements locaux de publicité, puisque cette caducité serait le résultat d’une absence de décision. Donc d’après cette ordonnance, les nouvelles dates à retenir, après un ajout de 3 mois et 12 jours, étaient le 25 octobre 2020 (pour les RLP communaux) et le 25 octobre 2022 (pour les RLPi).

Mais les deux ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires ont diffusé une note technique du 23 avril envoyée aux préfets, puis modifiée le 26 mai qui contient six annexes techniques dont la deuxième sur le droit de l’affichage publicitaire et trois petites lignes sur les règlements locaux de publicité. D’après cette note, l’article 2 de cette même ordonnance ne s’applique pas au délai de caducité des règlements locaux de publicité. Ce qui est tout à fait vrai, puisque cet article ne concerne pas les décisions des administrations. Les ministères, par cette note qui n’est même pas signée, en concluent que le délai de caducité arrive toujours à son terme le 13 juillet 2020 … Comme si l’auteur de cette note n’avait pas lu l’ordonnance jusqu’au bout et avait oublié l’existence de cet article 7 !

Pourtant, la direction des affaires juridiques, saisie par les services de la planification de l’urbanisme du ministère, a récemment indiqué que cet article 7 s’applique au délai de caducité des schémas de cohérence territoriale (Scot), dans le cadre de leur révision tous les six ans. Comment le ministère peut-il reconnaître que l’article 7 de l’ordonnance s’applique à la caducité des Scot et pas à celle des RLP ? On est pourtant exactement dans la même situation !

Finalement, quelle date les communes concernées doivent-elles retenir ?

Devant le silence gardé par les services ministériels, l’AMF, l’AdCF et France Urbaine ont réussi à faire voter le 28 mai un amendement sénatorial à la loi relative à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, publiée le 18 juin, qui ajoute « 6 mois » aux « 10 ans » mentionnés à l’article L. 581-14-3. Donc d’après cet article, l’échéance légale qui aboutissait au 13 juillet 2020 est repoussée au 13 janvier 2021 pour les règlements de publicité communaux. Dire qu’il aura fallu une loi pour corriger une erreur que les services ministériels ne veulent pas admettre ! Ils ne voulaient pas apporter de réponse claire sur l’application de cette ordonnance à ces délais de caducité, certainement pour en finir avec ces vieux règlements, mais au final, les élus ont quand même obtenu six mois supplémentaires ! Evidemment, la loi ne précise pas que l’article 7 de l’ordonnance s’applique aussi ! Et pourtant, c’est bien le cas, ce qui nous amène finalement au 25 avril 2021.