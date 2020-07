Le tourisme qui aide les entreprises de la région à recruter

Développement économique

L’association Visitez nos entreprises en Pays de la Loire développe un tourisme économique pour valoriser les entreprises et faciliter les embauches.

Chiffres-clés 11 partenaires dans la région Pays de la Loire (offices de tourisme, ville d’Ernée, pôle d’équilibre territorial et rural du Segréen…), tous concernés par le tourisme économique.

En 2019, 490 000 visiteurs ont franchi les portes des 59 entreprises adhérentes de l’association VNE. Les journées régionales de la visite d’entreprise, qui se déroulent chaque année sur trois jours, à la fin du mois d’octobre, ont mobilisé 226 entreprises en 2019 pour 7 500 visiteurs.

« L’association est née en 2001, à l’initiative de la région Pays de la Loire et de la chambre régionale de commerce et d’industrie, indique Franck Louvrier, conseiller régional et président du comité régional du tourisme. Les journées régionales ont été créées en 2016, dans le cadre plus large d’une stratégie touristique 2016-2020 englobant aussi l’œnotourisme, l’agritourisme, etc. » Selon le président de VNE, Julien Goudeau, « l’échelle régionale diversifie les entreprises et les offres ». Les buts de ...

