Les marchés et les halles sortent le grand jeu

Publié le 02/07/2020 • Par Frédéric Ville • dans : France, Innovations et Territoires

A Charleville-Mézières, la place de l’Hôtel-de-Ville, refaite, a accueilli son tout premier marché de producteurs locaux le 15 mai 2020. Ardennes métropole

La demande du consommateur en circuits courts, autant que la redynamisation des centres des petites villes, incite les collectivités à renouveler les marchés et les halles. Une stratégie commerciale, des aménagements de qualité, une gestion pratique et technique en lien constant avec les professionnels est ainsi mise en place, soutenant directement l'agriculture et les commerces locaux.

