Après le confinement, retour sur expérience dans les bibliothèques

Bibliothèques

Publié le 29/06/2020 • Par Judith Chetrit

Grâce au numérique et à leur inventivité, les bibliothèques ont enregistré une hausse des consultations pendant le confinement. La reprise d'activité, en mai, s’est concentrée sur le retrait de documents. Les conditions sanitaires et les enseignements tirés des services à distance conduisent les professionnels à se poser plusieurs questions cruciales pour l'avenir de leurs équipements.

Une odeur de gel, un silence de procession à peine interrompu par quelques bribes de conversation et des appels téléphoniques, des livres placés en quarantaine : la consigne donnée aux usagers des bibliothèques n’est pas de jouer à cache-cache mais de ne pas s’éterniser. Malgré la remise en route progressive des équipements, la joie de retrouver, même succinctement, une partie des lecteurs et des collègues n’a pas encore atténué le choc du confinement. « C’est comme si l’on avait rembobiné notre fonctionnement soixante ans en arrière ! » constate, « perturbé », le directeur de la lecture publique du Havre (170 100 hab.), Dominique Rouet. Bénéficiant, certes, d’une réouverture plus tôt que les cinémas et les théâtres, les lieux de lecture publique restent cependant bien moins fréquentés que d’habitude, notamment par les « séjourneurs », ces publics inscrits, ou non, qui n’empruntent pas de documents lors de leurs visites sur site.

Montée en compétences numériques ?

L’automne, sous réserve d’une évolution moins favorable de l’épidémie, risque d’être la saison test pour la reprise de tous les services qui ont façonné l’identité plurielle et conviviale des bibliothèques. Si nul ne s’aventure, pour le moment, à décrire comment cette période s’inscrira dans l’histoire des lieux, les interrogations sur les choix passés et à venir ne manquent pas : dématérialisation de l’offre culturelle, nouvelle répartition du budget des acquisitions, relations avec les partenaires publics et privés locaux, développement d’actions pour les publics les plus vulnérables, etc.

« On avait trop souvent pensé le numérique séparé des autres dimensions de la bibliothèque. On a beaucoup parlé de la bibliothèque comme à la maison. Le numérique est aussi la bibliothèque à la maison » plaide déjà Lionel Dujol, chargé de la prospective du réseau des médiathèques de Valence Romans agglo (lire aussi p. 27), qui observe parallèlement une montée en compétences accélérée… ou le constat d’un besoin criant. Après avoir été expérimenté à une petite échelle pendant la crise sanitaire, le retrait de documents sur réservation s’est généralisé à l’appui de préconisations formulées par les associations professionnelles, telles que les « Recommandations pour un déconfinement progressif des bibliothèques » du 29 avril, et les espaces, lorsqu’ils sont accessibles, laissent place à des calculs de jauges. De là à régler autrement le curseur de l’élargissement des publics et de « l’ouvrir plus, l’ouvrir mieux » ?

