Bibliothèques

Bibliothèques : retrouver les publics malgré les contraintes sanitaires

Publié le 01/07/2020 • Par Judith Chetrit • dans : Actualité Culture, France

© Rido-adobestock

Dans les équipements de lecture publique, la reprise d'activité s’accompagne de plusieurs interrogations sur la construction des prochaines activités culturelles et sociales, à l’heure des jauges réduites et des mesures de distanciation entre les usagers et les professionnels.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Bibliothèques

Politiques culturelles