« Les formations des bibliothécaires mixeront présentiel et numérique »

Bibliothèques

Publié le 02/07/2020 • Par Judith Chetrit • dans : Actualité Culture, France

La période post - Covid-19 éclaire l’évolution des dispositifs de formation proposés aux agents des bibliothèques. Le point avec Christophe Pavlidès, directeur de Médiadix et président de l’Association des directeurs de centre régional de formation aux carrières des bibliothèques (CRFCB).

Comment votre activité a-t-elle été affectée par le confinement ?

Nous avons réduit le nombre de formations et adapté nos modalités d’activité, pour celles qui ont été maintenues, grâce à l’implication des équipes et des formateurs. Nous avons centralisé sur le site de l’association une liste de ressources d’autoformation et de sessions gratuites ouvertes à tous sur l’ensemble du territoire avec des effectifs de participants plus réduits jusqu’à la fin du mois de juillet. Ces contenus, souvent déjà présents dans nos catalogues, étaient principalement orientés autour du développement de services numériques ou la problématique de l’accueil des publics en contexte de pandémie.

J’ai été surpris par un remplissage très rapide ! Nous pensons avoir envoyé un signal fort. Ce printemps devait ...

