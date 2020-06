La loi sécurisant le scrutin du 28 juin enfin publiée au Journal officiel

Municipales 2020

La loi tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 a été promulguée. Elle concerne l'organisation du scrutin, mais elle contient également plusieurs dispositions de démocratie locale pour les prochains mois.

Le texte de loi, qui avait initialement pour objectif de prévoir la possibilité de reporter au dernier moment le second tour des élections municipales après le 28 juin en cas de nouvelle aggravation de l’épidémie de Covid-19, et qui tend désormais à « sécuriser » ce scrutin, est enfin paru au Journal officiel, six jours avant l’élection.

Cette loi a pour principal objectif de permettre l’annulation de l’élection dans une ou plusieurs communes où l’évolution de la situation sanitaire locale ne permettrait pas sa tenue. Et ce, jusqu’à la veille du scrutin. Cette mesure ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire.

Facilitation des procurations

Autre objectif important du texte : favoriser les procurations. Il s’agit là des principales mesures prévues par le gouvernement pour favoriser la participation. Chaque mandataire pourra disposer le 28 juin de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France. Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières seront les seules valables. La ou les autres procurations seront nulles de plein droit.

De plus, afin d’augmenter le recours à la procuration, la loi prévoit que les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire, puissent demander à ce que les autorités compétentes se déplacent à leur domicile pour établir ou retirer leur procuration.

Prolongation de certaines mesures d’organisation locale

La loi revient également sur certaines mesures qui concernent l’après 28 juin. Ainsi, elle permet de reporter au 25 septembre l’installation des syndicats mixtes qui comportent, parmi leurs membres, au moins une commune concernée par le second tour du 28 juin.

Elle permet également de décaler le vote des délibérations concernant les indemnités des membres des conseils municipaux et des conseils communautaires jusqu’au 30 septembre 2020. Dans ce cas, cette délibération aurait un effet rétroactif.

Dans la foulée, le texte prolonge plusieurs mesures qui avaient été prises durant l’état d’urgence sanitaire. C’est le cas de la possibilité d’organiser la réunion de l’organe délibérant par visioconférence voire par audioconférence. C’est aussi le cas du délai de convocation de la première réunion, qui doit être adressée aux membres de l’assemblée délibérante trois jours francs au moins avant celle-ci.

De même, il sera possible de réunir le conseil en tout lieu jusqu’au 30 août, si le lieu habituel de réunion de l’assemblée délibérante ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur. Jusqu’au 30 août aussi, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un EPCI peut décider que la réunion de l’organe délibérant s’effectue sans public. Mais dans ce cas, la réunion doit être retransmise.

Révision des délais du contentieux électoral

Enfin, l’article 2 de la loi revient sur les délais dans lesquels le juge de l’élection doit exceptionnellement statuer. Ainsi, le contentieux des élections dont le résultat est acquis au 15 mars doit être traité avant le 30 septembre. Concernant le contentieux résultant du second tour, le juge aura jusqu’au 31 octobre pour statuer sur les éventuelles protestations. Et dans l’hypothèse d’annulations localisées du second tour, et donc en cas de report de l’élection dans certaines communes, le juge de l’élection aura trois mois à compter du dépôt de la réclamation .

Références Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, JO du 23 juin