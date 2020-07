Accueil

Actualité Culture

Actualité Culture Les bibliothécaires bretons à la page depuis vingt-trois ans grâce à leur plan de formation

Lecture publique

Les bibliothécaires bretons à la page depuis vingt-trois ans grâce à leur plan de formation

Publié le 03/07/2020 • Par Stéphanie Stoll • dans : Actualité Culture, France, Innovations et Territoires, Régions

Médiathèque du Morbihan

Les bibliothécaires territoriaux sont formés par le CNFPT et les universités. Leur formation continue est, elle, assurée par les bibliothèques départementales. Le ministère de la Culture demande aux Drac de coordonner les formations des bibliothécaires pour gagner en cohérence. La Bretagne a vingt-trois ans d’expérience. L’agence Livre et lecture en Bretagne coordonne des ateliers thématiques avec les acteurs de la formation et édite chaque année un guide pratique.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Bibliothèques

Formation fonction publique

Métiers de la fonction publique

Numérique

Politiques culturelles