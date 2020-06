L’égalité filles-garçons, une priorité dans la construction ou la rénovation des collèges

Éducation

Publié le 29/06/2020

Se fondant sur le diagnostic d’une géographe du genre, le département a demandé aux architectes d’intégrer l’égalité filles-garçons dans leurs propositions de plans.

Chiffres-clés Budget : le plan collège 2024 de la Gironde prévoit un investissement de 640 M€.

[Gironde, 1,62 million d’habitants]

Comment favoriser la mixité dans les collèges ? Le département de la Gironde s’est emparé du sujet dans le cadre du plan collèges 2024 qui prévoit la construction ou la réhabilitation de 22 collèges sur 105, en inscrivant clairement la question de la parité dans le cahier des charges. « Cela signifie que, dans leurs réponses aux appels d’offres, les groupements doivent rendre leur copie en précisant leur projet architectural, leur choix de matériaux ainsi que la manière dont ils organisent l’espace en tenant compte de l’égalité filles-garçons », explique Anaïs Luquedey, directrice des collèges au sein du département.

Dès le départ, c’est donc un trio qui se met en place : le département qui assure la maîtrise d’ouvrage, l’architecte qui répond à l’appel d’offres et, entre les deux, une spécialiste du genre, en l’occurrence Edith Maruéjouls, fondatrice de L’Arobe (atelier recherche observatoire égalité), qui délivre des recommandations sur la façon de repenser l’espace (lire ci-dessous).

Une note d’aménagement de plusieurs pages

Elle rédige concrètement une note d’aménagement égalitaire de plusieurs pages qui est envoyée aux porteurs de projet en même temps que la note technique du département. « On perturbe les schémas habituels », admet Anaïs Luquedey. Les réactions sont alors diverses. Certains groupements choisissent de se faire accompagner par des chercheurs.

Patrick Moreuil, architecte de l’agence Tetrarc retenue pour la construction du collège Ginko à Bordeaux, s’est documenté sur le travail d’Edith Maruéjouls. « J’ai lu, écouté ce qu’elle disait en matière de bonnes pratiques », relate-t-il. Une fois les copies rendues et les projets retenus, Edith Maruéjouls a adressé des analyses spécifiques à chaque groupement. « Cela fait l’objet d’un aller-retour », commente Anaïs Luquedey. « Il s’agit de l’une des collaborations les plus abouties de mon travail », reconnaît la spécialiste qui travaille sur ces questions depuis une vingtaine d’années. Elle a fait de nombreuses immersions dans des établissements et s’appuie sur une designeuse sociale sur ces projets d’aménagement.

Le personnel a été sensibilisé

Patrick Moreuil ne parle, pour sa part, « ni de contrainte, ni de complexification mais simplement d’un curseur supplémentaire qui a enrichi la conception avec, malgré tout, des choix à faire. Il était recommandé de limiter l’enseignement sur deux niveaux. Or, cela ne nous permettait pas une grande visibilité. Nous avons donc opté pour trois étages et argumenté ».

Car « voir et être vu » est essentiel pour Edith Maruéjouls qui demandait de réfléchir à mettre sur cour la vie scolaire, le bureau de la direction, ou encore les toilettes qui deviennent par ailleurs mixtes. « Autant dire que ce n’est pas évident dans un collège, commente Edith Maruéjouls, qui salue une vraie prise de risque du département. C’est toujours plus facile de faire ce que l’on a déjà fait. »

Restera aux personnels des établissements à s’emparer de ces questions. Les 80 personnes qui travaillent au sein de la direction des collèges du département ont été sensibilisées en amont. « C’est très important pour que les équipes adhèrent. Edith Maruéjouls est venue en personne leur expliquer la démarche », précise Anaïs Luquedey.

Contact : Anaïs Luquedey, directrice des collèges, a.luquedey@gironde.fr

« Dans une cour de récréation, 10 % des jeunes occupent 90 % de l’espace, les garçons en l’occurrence »



Édith Maruéjouls, fondatrice du bureau d’études L’Arobe à Bordeaux « La cour de récréation est le lieu de l’apprentissage de la vie en société, or la norme consiste à ne pas s’y mélanger. Environ 10 % des jeunes occupent 90 % de l’espace, les garçons en l’occurrence, tandis que les filles sont reléguées au bord. Le département de la Gironde a donc décidé de sortir la pratique du sport de la cour en créant des terrains dédiés.

La cour n’est pas un lieu de spectacle. Il faut imaginer une espèce de petite ville avec une place publique, des lieux de circulation, et donc plutôt des îlots comportant de la végétation, tout en prévoyant une forte perméabilité entre les espaces. Les toilettes donnent ainsi sur cour et, afin d’éviter la stagnation et de casser les stéréotypes, on enlève les miroirs. Toute la structuration de l’établissement doit être repensée. »

