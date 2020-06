20 pistes des administrateurs territoriaux pour soutenir la relance

Relance

Publié le 22/06/2020 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Donnez plus de liberté aux collectivités et vous en ferez des moteurs de la relance ! Telle est l’idée de l’association des administrateurs territoriaux (AATF) dans ses propositions pour la reprise.

Plus de liberté pour plus d’efficacité ! Actrices de premier plan durant la crise, les collectivités locales ont un rôle incontournable à jouer pour la reprise, à condition de les laisser l’exercer ! Pour Fabien Tastet, président de l’association des administrateurs territoriaux de France (AATF), un surplus de liberté octroyé leur permettra d’être « un moteur de croissance. » 20 propositions ont ainsi été élaborées par l’association, autour de quatre grands principes d’action : lever les blocages à l’investissement public local, favoriser une fiscalité incitative et solidaire, soutenir l’activité des entreprises et le maintien ou le retour à l’emploi, agir pour réduire les fractures sociales, numériques et environnementales.