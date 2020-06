2020-2026 : rénovez le service public déchets

Annoncée pour juin dernier, la journée d’étude déchets et économie circulaire est reportée en raison de la crise qui a secoué l’activité territoriale de ces derniers mois. Prenez date pour participer à ce rendez-vous annuel et rejoignez-nous le 14 octobre 2020 à Paris.

Tout début de nouveau mandat municipal et intercommunal est l’occasion de revoir la politique de gestion des déchets du territoire. Comment appréhender cette question en tenant compte des objectifs inscrits dans la loi et des évolutions techniques et d’usages.

Cette année encore, Techni.Cités explore le vaste sujet de la gestion des déchets et vous propose, au cours d’une journée d’étude, un programme entièrement actualisé, pour informer les nouveaux élus sur les obligations réglementaires, les dispositifs techniques ou financiers existants pour définir une politique de mandat. D’autre part, il proposera à tous les responsables territoriaux des outils d’analyse et de résolutions des problématiques rencontrées ainsi que des retours d’expérience concrets.

Il y sera question de :

Maîtriser toutes les mesures et les délais inscrits dans la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Créer une nouvelle dynamique dans sa politique de prévention

Améliorer les dispositifs techniques d’optimisation de collecte, de tri et de recyclage

S’appuyer sur les dispositifs financiers (RI/TEOMi, évolution et nouvelles REP)

Journée d’étude animée par Joël Graindorge, DGST E.R., communauté d’agglomération et collaborateur Techni.Cités

Informations pratiques :

La journée se déroulera de 9h à 17h30 dans Paris intramuros (lieu à proximité du réseau de transports en commun).

En savoir plus :

https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-journee-d-etude-gestion-des-dechets-et-economie-circulaire-2020-p-12089

Contact : Elvire ROULET – elvire.roulet@infopro-digital.com – Tél. : 01 77 92 93 36