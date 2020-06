Modification de la liste des routes à grande circulation

Sécurité routière

Publié le 22/06/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Les routes à grande circulation sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation.

Un décret du 19 juin a pour objet, pour le département de l’Ain : mise à jour de référence de sections suite à changement de dénomination d’axe ; pour les départements des Landes et du Gers : retrait de la liste des routes à grande circulation des sections de la RD 931, et en remplacement, ajout d’une section de la RD 935 ; pour le département de la Sarthe : modification des références relative à la « Rocade Voirie LMM » qui ne recouvrent pas l’appellation complète officielle.