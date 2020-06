Un appui à l’élaboration des lignes directrices de gestion RH

Publication

Publié le 22/06/2020

La Fédération nationale des centres de gestion (CDG) et l'Association nationale des directeurs de CDG ont publié un «outil opérationnel d’aide à la réflexion dans la définition d’orientations générales en matière de gestion des ressources humaines». Les fameuses «lignes directrices de gestion».

La FNCDG et l’ ANDCDG ont publié début juin «10 groupes d’indicateurs « repères » pour le pilotage des ressources humaines». Une publication issue d’un travail collaboratif entre les centres de gestion pour permettre aux collectivités et établissements publics de disposer d’éléments de comparaison autour de dix thématiques : les effectifs, l’âge des agents, le temps de travail, les mouvements observés, le budget et la rémunération, la formation, les absences, les conditions de travail, la protection sociale et l’égalité professionnelle(1).

Via de nombreuses infographies, sont mises en valeur les différenciations entre types de collectivités. Par exemple, il est observé que le taux d’encadrement est plus élevé dans les départements, les communes et les intercommunalités de plus de 350 agents.

En résumé, un lot de données essentielles pour aider les collectivités et établissements à la rédaction de leurs «lignes directrices de gestion».

Pour mémoire, il s’agit de cette «innovation importante» instituée par la loi de transformation de la fonction publique, «dans un contexte où les enjeux RH sont nombreux et complexes pour ce nouveau mandat», avec, entre autres les perspectives de retraites, la gestion de l’usure professionnelle ou encore l’évolution des métiers, est-il rappelé en préambule. «Les indicateurs pe«rmettront de définir des leviers managériaux, des politiques de prévention, des outils prospectifs…»