Ségur de la santé : les élus prônent une gouvernance sanitaire de proximité

Publié le 19/06/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

L'Assemblée des communautés de France et France urbaine publient une contribution commune au Ségur de la Santé. Elles y plaident pour une « responsabilité partagée de l'État et des collectivités territoriales sur la politique de santé » et se réfèrent au Pacte de Dijon conclu pour la politique de la ville.

