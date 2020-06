Baisse de recettes : les grandes villes les plus touchées mais pas coulées

Coronavirus

Publié le 19/06/2020 • Par Alexandre Léchenet Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Selon les estimations du cabinet Partenaires Finances Locales, les grandes villes seront les plus impactées par la crise sanitaire. Mais contrairement à celles de petite taille, elles auront les capacités à encaisser le choc sans mettre les habitants à contribution. Panorama de la situation à mi-juin.

Seules quelques milliers de communes auront du mal à encaisser les baisses de recettes provoquées par la crise sanitaire de la Covid-19. En revanche, ses conséquences financières se feront sentir par au moins la moitié de la population, particulièrement celle des grandes villes et plutôt aisées, selon les données recueillies par le cabinet de consultant Partenaires Finances Locales.

La moitié de la population française concernée

En 2020, 5 164 communes verront leurs recettes réelles de fonctionnement reculer de plus de 1,84 % – plafond symbolique de la baisse des dotations en 2015 et 2016, jugé « trop haut et trop fort » par les élus locaux. Mais elles regroupent près de 32,9 millions de personnes, soit 49 % de la population française. C’est donc logiquement les grandes villes et leurs habitants qui vont encaisser le plus grand choc. Sur les 42 cités de plus de 100 000 habitants, 24 se retrouvent dans le dernier décile c’est-à-dire les 3500 communes les plus impactées par la crise sanitaire, soit 57 % d’entre elles.

Chaque habitant de ces villes portera en moyenne 35 euros du total de la baisse des recettes, évaluée par le cabinet de consultant à 1,85 milliard d’euros. A titre de comparaison, les habitants des communes de moins de 500 habitants en porteront moins de 4 euros. L’effet richesse défalqué, c’est plus de quatre fois moins que les habitants des grands centres urbains, et près de cinq fois moins que ceux des villes de 50 000 à 100 000 habitants qui encaisseront un recul moyen de recette de 38 euros par habitant.

Parmi les 3500 communes les plus touchées, on trouve donc la majorité des plus grandes villes dans lesquelles résident 10,2 millions des 25,6 millions d’habitants concernés par le dernier décile. C’est le cas pour Paris bien sûr qui pourrait essuyer une perte de recettes de plus de 20 millions d’euros soit 90 euros par habitant, mais aussi pour Lyon ou Bordeaux par exemple dont les ressources baisseraient selon les estimations du consultant de respectivement 26 et 16 millions d’euros.

Un constat qui n’est pas partagé par les intéressés. Catherine Alberti-Jullien, directrice financière de la capitale des Gaules surévalue l’impact « jusqu’à 50 millions d’euros, selon le recul des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) », qu’elle estime à 12 millions sur l’année avec une remontée progressive à 50 % d’ici la fin de l’été : « 7 millions sont d’ores et déjà perdus », constate la directrice qui rajoute à son calcul une perte probable de 14 millions d’euros des recettes de stationnement : rien qu’avec les DMTO et le stationnement, on atteint déjà 26 millions d’euros ; En intégrant les autres baisses de recettes, on va forcément dépasser ce montant » pointe-t-elle. A contrario, le premier adjoint de Bordeaux Fabien Robert, ramène la prévision de PFL à « 9 millions d’euros mais cette donnée devra être consolidée à l’automne » reconnait-il.

Les villes moyennes dans le viseur

Parmi les villes les plus impactées on trouve aussi une majorité de villes de 5000 à 10 000 habitants et entre 44 et 48 % des villes moyennes. Pour ces 39 villes de 50 000 à 100 000 habitants incluses dans le dernier décile, la pilule sera très amère : en moyenne, les près de 2,6 millions d’habitants concernés porteront chacun 57 euros de pertes de recettes. Pour Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse et vice-président de Villes de France, l’association qui représente ces communes, « il est urgent de prendre en compte toutes les dépenses dont le total dépasse largement au niveau national les 750 millions d’euros définis dans la clause de sauvegarde du gouvernement », dénonce-t-il. « Ce montant est largement en dessous de la réalité ».

Le maire estime la perte de recette de la préfecture de l’Ain à « l’équivalent de 3 points d’impôt », soit 1,2 million d’euros « en rajoutant les baisses volontaires comme les annulations de redevances et de loyers ». Peu de chance que ce montant soit justement pris en compte par la clause de sauvegarde. La perte estimée par PFL à 1,4 % des recettes réelles de fonctionnement devrait en effet être compensée par la hausse moyenne de la fiscalité sur la commune sur les trois derniers exercices. De fait, il faudra comme de nombreuses villes, amortir cette baisse sur l’exercice à venir : « Pour les communes de notre strate il est à craindre que, sans garantie de recettes, l’année 2021 soit du coup une année blanche pour les investissements » craint Jean-François Debat.

Villes riches au premier rang

A Cannes, ville de moins de 100 000 habitants la plus touchée par la baisse de recettes selon les calculs de PFL avec plus de 11 millions d’euros de pertes soit 148 euros par habitant, le maintien de l’investissement sera le premier défi du nouveau mandat. « A priori, on ne change pas nos investissements, mais il serait très étonnant que nous puissions exécuter notre programme de cette année à 88 % comme on a pu le faire sur le précédent mandat », annonce Yvan Bermond, directeur financier de la ville.

Pour combler le trou à venir, toutes ces grandes villes ont d’ores et déjà la parade : piocher dans le bas de laine. Comme le montre le top 20 des villes dont les habitants sont le plus exposés, les villes riches côtoient les communes d’outre-mer, fortement frappées par la baisse de l’octroi de mer. Ces grandes villes vont donc « manger le fonds de roulement », reconnait Catherine Alberti-Jullien directrice financière de Lyon qui dispose de 45 millions de réserves, afin d’éviter d’actionner le levier fiscal, augmenter l’endettement ou trop rogner sur les investissements : « On était parti sur une consommation de 700 M€ de crédits d’investissements sur le nouveau mandat, en hausse de 100 M€ par rapport au précédent, mais nous allons réexaminer nos priorités et peut-être rebaser notre plan à 650 M€ quitte à le réalimenter en cours de mandat ».

Le 1er adjoint aux finances de Bordeaux est sur la même longueur d’ondes : « On peut encaisser le choc avec nos 20 millions d’euros d’excédent. Pour maintenir notre programme d’investissement, notre capacité de désendettement peut se dégrader temporairement d’une demi-année, mais elle n’atteindrait alors que 5 ans et demi » se félicite Fabien Robert. « Cette baisse ne va pas nous mettre en péril ».

Comme pour les habitants des plus grandes villes, ceux résidents dans les communes de la strate 50 000 à 100 000 habitants les plus touchées par la baisse des recettes ne devraient pas être mis à contribution cette année. Les villes concernées ont de quoi voir venir. Cannes, Neuilly-sur-Seine, Versailles et Antibes, villes plutôt à l’aise, forment en effet le quarté de tête des plus impactées. « Pas question d’actionner le levier fiscal » prévient Yvan Bermond à Cannes, mais il ne s’interdit pas de poursuivre les efforts de réorganisation de services, de recourir au partenariat privé pour financer de nouveaux services, voire passer en revue les modes de gestion des services de la ville le cas échéant.

Rueil-Malmaison, à mi-classement avec une perte de 5,4 millions, soit près de 3 % de ses RRF selon le cabinet PFL n’aura probablement pas à passer par ces étapes : « Selon mes estimations, nous sommes plus proches des 2,2 millions de perte en incluant les 300 000 euros de baisse de redevance du stationnement, les 700 000 euros sur les crèches et autant sur l’accueil loisir, les 150 000 euros de perte de taxe de séjour, etc », énumère Julien Granger directeur financier de la ville altoséquanaise. Fort d’une gestion prudente, mais aussi de l’aide départementale de 10 euros par habitants et les 33 000 euros promise par la Métropole du Grand Paris, le responsable financier l’assure : « c’est très absorbable sur l’année ».

Toutefois, si les montants des baisses peuvent s’avérer élevés pour ces grandes villes, la clause de sauvegarde ne s’activera qu’en fonction de leur dynamisme fiscal, souvent élevé à mesure que leurs bases s’accroissent. Lyon gagne ainsi 5000 habitants par an, Bordeaux environ 2000. Même parmi les villes moyennes, l’heure n’est pas à la panique : « le bilan financier présenté à Matignon récemment est meilleur que ce que pensait le gouvernement » se félicite Jean-François Debat, qui conclut : « cette méfiance de Bercy envers les comptes locaux est vexatoire. Le contrôle de l’Etat avec ces contrats de Cahors est inutile ».

Des petites communes dans l’impasse

Pour les plus petites communes du dernier décile, le concours de l’Etat pourrait en revanche devenir une nécessité. Certaines d’entre les 538 communes de moins de 500 habitants les plus affectées, très dépendantes d’une activité, sont dans une impasse financière grave comme Saint-Cirq-Lapopie (Lot) : « Je pense perdre 50 % des recettes de stationnement, soit 200 000 euros, sur l’année », explique Gérard Miquel le maire de cette commune très touristique. Or le stationnement représente près de 60 % du total des recettes de cette cité classée parmi les plus beaux villages de France. Avec les annulations de redevances et de loyers, une masse salariale de 6 personnes affectées à la maintenance du parking et surdimensionnée pour ce village de 250 âmes, la commune pourrait accuser une perte de plus d’un tiers de ses RRF : « Ce n’est pas possible de boucler mon budget sans l’aide de l’Etat ! », s’alarme-t-il.

Pour Eric Brugière, maire de Laqueuille (Puy-de-Dôme) dont les RFF pourraient plonger de plus de 15 %, la situation est grave mais pas désespérée. Très dépendante de la taxe de col de 300 000 euros qu’elle perçoit d’une entreprise d’embouteillage d’eau minérale, la commune de 360 habitants va ajuster ses investissements pour amortir le choc : « la rénovation énergétique du bâtiment regroupant l’école, la mairie et la poste est déprogrammé pour cette année et la deuxième tranche de l’embellissement du bourg est retardée » regrette-t-il.

En revanche, à Santenay (Côte-d’Or) une commune de la strate suivante (500 à 1000 habitants), son maire Guy Vadrot « ne changera rien ! », malgré les 17,4 % de baisse de ses RRF sur 2020. En cause « les 74 jours de fermeture du casino qui génère un million d’euros de taxe de jeu, soit les 2/3 de nos recettes de fonctionnement » déclare l’édile sans s’affoler. « On ne remet rien en cause : les investissements prévus, notamment la rénovation de la piscine, la construction du centre thermal et l’enfouissement de câbles vont être décalés, mais on a bien conscience qu’avec le casino, nous ne faisons pas partie des plus malheureux ! » Le maire mise sur la reprise rapide de l’activité. Faites vos jeux !