Quelle gestion du risque d’amiante dans les écoles ?

RISQUES SANITAIRES

Réponse du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse : Conformément à l’article R.1334-18 du code de la santé publique, il appartient aux collectivités territoriales de repérer la présence d’amiante dans les écoles et établissements d’enseignement publics construits avant le 1er juillet 1997 (communes pour les écoles, département pour les collèges et régions pour les lycées).

À l’occasion de ce repérage, l’opérateur doit établir une évaluation de l’état de conservation des matériaux. Sur la base de cette évaluation et du risque de dégradation des matériaux, l’opérateur émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes. En particulier, les collectivités territoriales doivent contrôler l’air intérieur et conduire des travaux lorsque le niveau de dégradation le nécessite.

Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse s’est doté d’une cellule « bâti scolaire » visant à améliorer la connaissance de l’état des bâtiments en vue d’une meilleure articulation de l’action des parties prenantes notamment sur les enjeux de santé et de sécurité. Le traitement de l’amiante est un enjeu prioritaire. Un projet spécifique à l’amiante dans les bâtiments scolaires est conduit en lien étroit avec le ministère des solidarités et de la santé ainsi que celui de la transition écologique et solidaire visant notamment à centraliser les informations relatives à la présence d’amiante dans les écoles et établissements scolaires publics et à renforcer la supervision de la surveillance.