Prévention des feux de forêt : vigilance sur tout le territoire

Feux de forêt

Publié le 18/06/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Pour la première fois, la campagne de prévention des feux de forêt lancée par le ministère de la Transition écologique s'étend à tout le territoire métropolitain. Pour les collectivités jusque-là peu concernées, c’est une nouvelle problématique à intégrer. Pour les sapeurs-pompiers, cette nouvelle donne pose des questions en termes d’équipement et d’organisation.

15 000 hectares brulés en 2019 et déjà 4000 pour cette année. Les feux de forêt et d’espaces naturels sont de plus en plus précoces et la saison des incendies s’allonge. Désormais, les risques s’étendent à tout le territoire avec des zones qui étaient jusque-là préservées ou peu touchées.

A l’occasion de la campagne de prévention lancée le 19 juin, le ministère de la Transition écologique et solidaire rappelle par exemple qu’en 2019, 165 ha de cultures sur pied et de végétation ont brulé en Vendée, 850 ha dans l’Indre ou encore 1400 ha dans l’Eure-et-Loir. Un risque accru qui le pousse à élargir sa campagne de prévention 2020 à l’ensemble de la France métropolitaine. « Le phénomène gagne progressivement les départements du nord et on estime qu’en 2050, la moitié des espaces naturels ...

