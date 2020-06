Le nouveau protocole sanitaire pour les écoles est sorti

Coronavirus

Publié le 18/06/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : Documents utiles, France

Le nouveau protocole sanitaire relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires a été rendu public le 18 juin. Ecoles et collèges accueilleront tous les élèves de façon normale à compter du 22 juin.

Emmanuel Macron l’a annoncé dans son discours du 14 juin : les élèves seront accueillis de façon obligatoire et selon les règles de présence normale à compter du 22 juin. L’assouplissement du protocole sanitaire va permettre cet accueil de tous les élèves dans les écoles maternelles, primaires, et dans les collèges.

L’un des principaux changements concerne les règles de distanciation : la règle de surface de 4m² par élève ne s’applique plus dans les locaux comme dans les espaces extérieurs. A l’école maternelle, entre les élèves d’une même classe ou d’un même groupe, aucune règle de distanciation ne s’impose, que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs.

Un mètre entre élèves, si possible

Dans les écoles élémentaires et les collèges, le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe, y compris pour les activités sportives.

Si la configuration des salles de classe ne permet absolument pas de respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves et les élèves de plus de 11 ans doivent porter le masque de protection dans la classe.

En revanche la limitation du brassage des élèves doit rester la règle, et les gestes barrières doivent continuer à être respectés.