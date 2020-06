Coronavirus : la crise coûte cher aux communes d’Ile-de-France

[EXCLU] Finances locales

Difficile de mesurer le coût engendré par l'épidémie de Covid-19 pour les collectivités. L’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) a réalisé une des premières études sur le sujet sur les communes franciliennes. La Gazette des Communes vous révèle les premiers résultats en exclusivité.

En première ligne dès le début de la crise sanitaire, les communes d’Ile-de-France, situées dans une région particulièrement touchée par l’épidémie, ont dû faire face dans l’urgence à des dépenses imprévues telles que l’achat massif d’équipements de protection. Ou encore le maintien des salaires des agents obligés de rester chez eux, puisque les mesures de chômage partiel ne s’appliquent pas à la fonction publique.

L’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) – en partenariat avec La Banque Postale, le cabinet Partenaires Finances Locales, et le cabinet CBG Territoires – a lancé l’une des premières enquêtes afin d’évaluer les dépenses directes liées à la crise sanitaire du Covid-19 des communes franciliennes. La Gazette des Communes publie en exclusivité les premiers résultats.

La compensation du coût des masques commandés par les collectivités n’est pas à la hauteur

L’étude de l’AMIF s’est d’abord intéressée aux commandes de masques. Selon le panel de réponses, 97 % des communes d’Ile-de-France ont acheté des masques durant la période de confinement. Seulement 18 communes sur 161 en ont acheté uniquement pour le personnel municipal. Et seuls des communes de moins de 1500 habitants n’en ont pas acheté.

Mais le principal enseignant de cette étude sur les masques réside dans l’application des compensations de l’Etat pour rembourser une partie des commandes.

Lors de son discours à l’Assemblée nationale, le 28 avril 2020, le Premier ministre Edouard Philippe avait déclaré : « Nous soutiendrons financièrement les collectivités locales qui achètent à compter de cette date des masques grand public en prenant en charge 50% du coût des masques dans la limite d’un prix de référence. »

Mais lorsque la circulaire a été publiée les élus locaux ont vite contesté les critères retenus même si les masques jetables ont été ajoutés à la liste des remboursements et que la date de commande a été fixée deux semaines plus tôt que l’annonce initiale du Premier ministre.

Dans le détail dans son instruction au préfet, le gouvernement a précisé que :

La participation de l’État s’élèverait à 50% du prix TTC des masques achetés par· les collectivités, à l’exclusion des frais annexes (livraison) sur la base d’un prix d’achat réel (TTC),

dans la limite de 84 centimes TTC pour les masques à usage unique et de 2 euros TTC pour les masques réutilisables.

La date de commande devait être comprise entre à la date du 13 avril et le 1er juin 2020.

Or, comme le montre l’enquête de l’AMIF, de nombreuses collectivités d’Ile-de-France ne pourront pas être intégralement remboursé de leurs commandes. « Ce sont les bons élèves qui sont les plus sanctionnés », regrette Stéphane Beaudet, le président de l’AMIF et maire d’Évry-Courcouronnes.

En effet, 36 communes ont acheté des masques jetables au dessus du prix plafond fixé par l’Etat, soit 29,7% des communes en ayant commandé. 101 communes ont commandé des masques lavables plus chers que le prix plafond fixé par l’Etat, soit 78,2% des communes en ayant commandé. 47 communes ont commandé des masques avant la date du 13 avril, soit 29,9 % des communes ayant réalisé au moins une commande.

« Les prix élevés des masques jetables concernent quelques communes ayant acheté des masques FFP2. Le faible coût de certains masques lavables par rapport au masque jetable s’explique par le fait que ces masques ont été confectionnés par les associations et des bénévoles. Par conséquent, le coût correspond à l’achat des matières premières », précise l’AMIF dans son étude pour expliquer ces résultats surprenants.

Et ce n’est pas le seul point sur lequel l’AMIF critique les décisions gouvernementales. Selon l’étude, une part significative des communes semble avoir réglé ses factures avant l’arrêté du 7 mai 2020 permettant l’application d’un taux réduit de TVA sur les masques et produits d’hygiène. Elles n’ont donc pas pu bénéficier du taux de TVA à 5,5%.

Face à ce constat, l’AMIF demande à l’Etat de réviser ces critères. Plusieurs amendements devraient être déposés en ce sens lors du projet de loi de finances rectificative 3 pour 2020.

Le coût des masques pour les collectivités d’Ile-de-France reste toutefois modeste car il ne représenterait qu’environ 0,49 % des dépenses de gestion de la section de fonctionnement de l’année 2019 des communes concernées par l’enquête.

Des dépenses nouvelles ( gels hydroalcooliques et équipements de protection)

Les masques n’ont pas été les seules dépenses supplémentaires de matériel. L’AMIF souligne que 93,8% des communes répondantes ont acheté du gel hydroalcoolique alors que cette dépense ne fait pas l’objet d’une compensation de la part de l’Etat. Selon l’étude, le prix au litre peut varier de 1,16 euros (lorsque l’achat se fait par bidon) à plusieurs dizaines d’euros (lorsque l’achat s’effectue avec des éléments individualisés).

79% des communes ont acheté d’autres équipements de protection (gants, visières, surblouses…). Seules 33 communes sur plus de 151 n’ont pas eu besoin d’acheter d’autres matériels, soit 21% des répondants. En outre, les communes ont dû faire face à d’autres dépenses mais de manière moins significative comme les charlottes, thermomètres, combinaisons de protection.

Une hausse des coûts de personnel

L’AMIF cible deux explications à l’augmentation des coûts de personnel : la hausse des heures supplémentaires pour la distribution des masques et l’organisation de la continuité de certains services publics locaux et surtout l’autorisation spéciale d’absence (ASA). Ce régime permet temporairement à un agent de ne pas occuper son poste de travail tout en étant cependant considéré en position d’activité et en conservant l’ensemble de ses droits. « Il semble avoir été largement mise en place », estime l’enquête. Plus de 80% des collectivités répondantes l’ont utilisé.

Pour Stéphane Beaudet, à Evry le coût de la crise s’élève à 3 M€ (aides alimentaires, aides sociales, achats de masques, heures supplémentaires des policiers municipaux, la prime exceptionnelle pour les personnel, l’achat informatique pour permettre le télétravail à grande échelle…). Selon lui, « seuls 300 agents municipaux ont travaillé pendant le confinement sur 1600. J’ai évalué à 2 M€ la perte de productivité pour la ville ».

Un coût supplémentaire pour aménager les services publics locaux

La gestion des services publics locaux pendant les phases de confinement et de déconfinement ont aussi entraîné des dépenses nouvelles. 88% des communes ont réalisé des dépenses d’aménagement qui s’élèvent en moyenne à environ 6 600 €, avec une grande disparité en fonction de la taille de la commune (de moins de 1 000 € pour les plus petites à plus de 20 000 € pour les plus grandes).

Au total, c’est 1,6 million d’euros qui a été dépensé pour l’aménagement des locaux pour les communes ayant répondu à l’enquête. En extrapolant à l’Ile-de-France, l’étude estime ces dépenses à environ 5,5 millions d’euros. Et l’AMIF craint que l’impact financier pour les communes soit plus important encore lors des prochaines phases de déconfinement.

ERP = établissements recevant du public

L’autre coût important pour les collectivités d’Ile-de-France provient des activités Sport Santé Culture Civisme (2S2C), organisées par les collectivités pour augmenter le nombre d’écoliers en présentiel à l’école. Ce dispositif non compensé financièrement en totalité par l’Etat (110 € par jour et par groupe de 15 enfants) n’est pas finançable durablement par les collectivités d’Ile-de-France selon l’AMIF. « La compensation de l’Etat ne représente que 20 ou 25% du coût de l’Etat », critique le maire d’Evry. Ce qui explique surement que d’après l’étude, seules une commune sur cinq dans la région l’a réellement mis en place.

Dans le détail, les dépenses ont augmenté pour la majorité des communes d’Ile-de-France pour les CCAS, pour les Seniors, pour les associations et pour l’entretien des rues mais elles ont baissé pour les festivités, la restauration scolaire et l’entretien des installations.

Des pertes de recettes importantes

Mais les dépenses ne sont pas les uniques postes budgétaires à être impactés par la crise. Les communes d’Ile-de-France anticipent d’importantes pertes de recettes liées aux produits des services, qui représentent en moyenne moins de 10% des recettes réelles de fonctionnement : recettes de tarification liées aux activités scolaires, périscolaires et extrascolaires (étude, accueil de loisirs …), crèches, restauration scolaire, activités culturelles, sportives et événementielles. Ils prédisent un effondrement des recettes en lien avec l’exploitation et la mise à disposition du domaine public communal.

L’étude précise par exemple que près de 40% des communes ont décidé de suspendre la perception des droits liés aux emprises sur voirie comme notamment pour l’installation de terrasses de restaurants ou les loyers de locaux commerciaux.

Sur la fiscalité locale, les adhérents de l’AMIF misent sur une baisse en 2020 des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), de la taxe de séjour ou encore de la taxe sur le produit des jeux. Et certaines communes franciliennes ont décidé d’accorder des abattements de taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) conformément aux dispositions des ordonnances Covid.

Le gouvernement a décidé sur 2020 de ne compenser que les pertes de recettes fiscales et domaniales par une clause de sauvegarde sans prendre en compte les pertes tarifaires. Une erreur pour de nombreuses associations d’élus.

A Evry-Courcouronnes, le maire estime à 700 000€ les pertes de recettes pendant le confinement, soit 1,4 M€ à la fin de l’année. « On demande des remboursements secs avec des règles moins tatillonnes que sur les masques. On aimerait faire passer certains achats d’urgence de la crise en investissement et que l’on maintienne la suspension de la contractualisation au moins pour les deux années qui viennent. Il faudra deux ou trois ans pour évaluer l’ensemble des compensations nécessaires », conclue Stéphane Beaudet. Des demandes pas toutes compatibles avec les mesures gouvernementales.

Méthodologie Toutes les communes d’Ile-de-France ont été sollicitées pour répondre volontairement à un questionnaire de 57 questions, sur une période allant du 20 mai au 4 juin 2020. 161 communes ont répondu au questionnaire, ce qui représente environ 13 % des communes d’Ile-de-France.