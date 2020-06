Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 13 au 19 juin sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

L’écologie post-Covid – Selon Elisabeth Borne, la sortie de crise du Covid-19 « a conforté l’attente d’une transition écologique de la société ». C’est ce qui ressort d’une interview de la ministre de la Transition écologique à l’AFP, reprise par Sciences et avenir, qui affirme que la reprise économique doit passer par l’écologie. Parmi les pistes évoquées, elle cite notamment les transports du quotidien via « la régénération du réseau ferroviaire, le développement des capacités autour des métropoles, les petites lignes… ». Concernant l’énergie, elle affirme vouloir accélérer le déploiement de l’hydrogène, en particulier vert, pour des usages dans la mobilité, l’industrie et pour un meilleur équilibre énergétique. La rénovation énergétique semble aussi une priorité, notamment dans les bâtiments publics.

Le rôle des collectivités – Dans une interview accordée au site Climatico, Morgane Nicol, qui dirige le programme Territoires au sein du think tank I4CE, place les collectivités locales au cœur de la transition écologique. Parce qu’elles sont maîtres d’ouvrage, qu’elles portent des compétences décisives ou qu’elles gèrent un patrimoine bâti, elles doivent être soutenues dans leurs actions locales et l’accompagnement de leurs différentes feuilles de route (Sraddet, PCAET ou autres programmes locaux). Morgane Nicol estime ainsi à 6,3 milliards d’euros d’investissements et de cofinancements pour décarboner les politiques locales (mobilité, bâtiment, énergie…). Et de rappeler que de nombreux dispositifs de financements sont encore sous-utilisés.

Envahissante ambroisie – Parmi les espèces invasives recensées, l’ambroisie figure en tête de liste. C’est ce qui ressort d’une enquête effectuée par l’association Alliance contre les espèces invasives, réalisée à l’occasion des journées de lutte contre les ambroisies auprès des élus de Charente et de la Drôme, deux départements particulièrement touchés. Dans un communiqué, l’association souligne que 84% des personnes interrogées veulent rendre la lutte contre cette plante obligatoire et qu’ils manquent de moyens [lire aussi notre article].

Batteries à plat – Dans un communiqué repris par le site Recyclage-recupération.fr, l’éco-organisme Corepile, en charge de la collecte et du recyclage des piles et des batteries, annonce un bilan record. En 2019, 9819 tonnes de piles et accumulateurs portables usagés ont été collectés en recyclés, ce qui constitue une hausse de 6,5% par rapport à l’année précédente. Avec un taux de collecte de 48,8%, Corepile présente là aussi un résultat record. Malgré ces bons résultats pour l’éco-organisme, la moitié des piles et batteries ne sont pas triés et donc envoyés en incinération ou en centre de stockage.

Le bout du tunnel – Diminution des sources en eau de montagne, assèchement des fontaines de villages, craintes sur l’approvisionnement en eau potable… Selon Reporterre, le chantier du projet tant controversé du tunnel ferroviaire Lyon-Turin a des conséquences sur l’environnement et l’eau. Un reportage en Savoie montre ainsi les dégâts causés par ce projet datant des années 1990, épinglé par la Cour des comptes et dont la réalisation est loin d’être achevée [lire aussi notre article].

Plages et biodiversité – Comme chaque année, l’édition 2020 du Pavillon bleu a labellisé les plages et ports de plaisance pour leur propreté et leur qualité environnementale. 507 sites ont ainsi été distingués. Comme le souligne Actu Environnement, la campagne de cette année s’accompagne d’une récompense pour les initiatives en faveur du respect et de la protection de la biodiversité. Le lauréat sera connu en juillet.

Sols forestiers – Afin de mieux identifier les forêts les plus vulnérables aux évolutions de pratiques et du climat, l’Inrae et l’ONF lancent l’application For-Eval. D’après Techno-Science.net, cet outil doit permettre de promouvoir une gestion durable des forêts et de leur sol grâce à des diagnostics simples et réalisables sur le terrain.

Et aussi…

Saint-Denis (La Réunion) aura bien un deuxième téléphérique urbain [lire aussi notre article] [France Info] ;

Nice métropole s’associe à Engie pour expérimenter l’utilisation de vélos à hydrogène pour ses agents [Environnement magazine].