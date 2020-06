Contre la prostitution, les collectivités misent sur la prévention

Prévention

Publié le 25/06/2020 • Par Judith Chetrit

Alors qu'un rapport gouvernemental épingle sévèrement le bilan de la loi de 2016 contre la prostitution, les acteurs de terrain observent que le « michetonnage » de mineurs, l’enrôlement dans des réseaux de prostitution et la précarisation des prostituées sont des phénomènes en plein essor. Aux côtés de l’Etat et des associations, certaines collectivités jouent la carte de la prévention. Parmi les pistes explorées : la formation des agents, mais aussi l’accompagnement social dans le cadre ou non des parcours de sortie de prostitution.

Chiffres-clés 188 prostituées mineures ont été identifiées dans des affaires de proxénétisme, selon l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains. Soit une vision partielle de la prostitution des mineurs qui, parfois occasionnelle, échappe aux réseaux surveillés par les forces de police.

Lorsqu’elles arrivent dans le viseur de la police et de la justice, les affaires instruites de proxénétisme n’illustrent souvent qu’une partie du problème de la prostitution des mineurs. Les statistiques non officielles donnent une fourchette de 6 000 à 10 000 jeunes concernés. Aux parquets de ­Créteil et de ­Bobigny, deux substituts du pro­cureur sont devenus, ces dernières années, des interlocuteurs de référence sur le sujet. Ces conduites prostitutionnelles et pré-prostitutionnelles parmi les adolescentes gagnent également en visibilité auprès des élus et des agents des collectivités.

Sans être forcément connectées à un réseau et avec une mise en relation qui s’effectue principalement sur internet et les réseaux sociaux, des mineures commencent par échanger occasionnellement des faveurs sexuelles contre de l’argent ou des cadeaux. Mais le sujet souvent qualifié de « michetonnage » par les jeunes est d’autant plus délicat à aborder qu’il est « protéiforme, avec des appartements réservés à des passes ou des adolescentes qui gèrent seules leurs services en refusant d’être qualifiées de prostituées car elles y voient une forme de séduction vénale et un outil d’indépendance dans des ...