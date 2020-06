La reconquête des friches par le maraîchage bio, un projet de longue haleine

Aménagement

Publié le 23/06/2020 • Par Véronique Duvivier • dans : France, Innovations et Territoires

Sur le littoral, valoriser les terres incultes n’est pas simple : il faut notamment convaincre les propriétaires de louer leurs parcelles.

Chiffres-clés Au début du projet, en 2014 : 350 à 400 hectares de parcelles en friches sur 2 500 ha de surface agricole utile et 4 000 hectares de surface communale.

C’est l’œuvre du mandat. A Moëlan-sur-Mer, 21 hectares de friches appartenant à 150 personnes différentes ont été reconvertis en maraîchage bio. Bientôt, 120 hectares et 450 propriétaires seront mobilisés.

Pourtant, sur le littoral, de nombreux propriétaires s’accrochent depuis trente à cinquante ans à leurs parcelles dans l’espoir de vendre pour construire… et les terrains deviennent des friches. Pour une reconquête agricole, Moëlan-sur-Mer a choisi la procédure de remise en valeur des terres incultes (code rural, art. L121-1 et s., L.125-1 et s., R.125-1 et s.). « Le bail agricole signé après défrichage est alors résiliable si les parcelles – pure hypothèse – deviennent constructibles », explique ...

