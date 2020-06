Assurance chômage

Indemnisation du chômage : les règles changent !

Publié le 18/06/2020 • Par Claire Boulland Léna Jabre • dans : A la Une RH, Actu juridique, France, Textes officiels RH, TO parus au JO

©naka - stock.adobe.com

Les règles d'indemnisation chômage des agents publics changent ! Un décret du 16 juin entend les clarifier et les simplifier. Mais aussi, et surtout, il créé de nouveaux cas d’ouverture à la perception de l’allocation chômage : la rupture conventionnelle et la démission pour restructuration.