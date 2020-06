Le double intérêt des solutions fondées sur la nature

Les solutions fondées sur la nature sont bénéfiques à plusieurs niveaux, permettant de concilier prévention des inondations et restauration de la biodiversité, dans le cadre d’une politique et d’une gouvernance adaptées.

Risques naturels et technologiques

Par Freddy Rey, directeur de recherche, au Laboratoire des écosystèmes et des sociétés de montagne (Lessem, Inrae)

Le concept de solutions fondées sur la nature (SFN) est porté par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui le définit comme des « actions (projets) visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les enjeux de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Les défis de société comprennent les changements climatiques ...