« Il faut sortir du diktat carcéral »

Prisons

Publié le 10/09/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Dans son ouvrage "Décarcérer", Sylvain Lhuissier, co-fondateur de l’association Chantiers Passerelles, devenue association Possible, également collaborateur de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle, lance un appel pour le développement des mesures alternatives à la prison.

Une réponse judiciaire plus efficace et plus proche du terrain. Au delà de la polémique suscitée par le terme « ensauvagement », c’est la ligne que semble vouloir suivre le gouvernement pour traiter l’insécurité. Fin septembre, lors de la présentation du projet de loi de finance 2021, des annonces devraient d’ailleurs être faites concernant l’augmentation du budget de la justice. Cela pourrait permettre de développer davantage les travaux d’intérêt général.

Une stratégie détaillée par Sylvain Lhuissier dans son ouvrage « Décarcérer ». Co-fondateur de l’association Chantiers Passerelles, devenue association Possible, également collaborateur de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle, il dénonce les ...

