Embouteillage dans les concours

Le confinement a brutalement interrompu les opérations de concours et d’examens professionnels dans la fonction publique territoriale. Les reports s’échelonnent en 2020 et même 2021, mais aucune annulation n’est prévue dans la filière technique.

La France n’en finit plus de constater les conséquences du confinement lié à la pandémie du coronavirus. Dans les collectivités, si les activités essentielles (gestion de l’eau, de l’assainissement, collecte et traitement des déchets) ont continué, une autre, pourtant majeure s’est cependant suspendue : les recrutements. Et plus largement, dans la fonction publique territoriale, ce sont toutes les opérations de concours et d’examens professionnels qui se sont trouvées figées. Or, plusieurs opérations étaient prévues au printemps, pendant le confinement.

Pourtant, les départs – mobilités prévues en début d’année ...