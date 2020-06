Déconfinement des Ehpad : vers un retour progressif à la normale

Santé

Publié le 17/06/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sans cas avéré ou possible de Covid-19 ont jusqu'au 22 juin pour élaborer un plan de retour à la normale avec deux points-clés : les visites des familles et les admissions de nouveaux résidents.

Dans son allocution télévisée du 14 juin le président de la République a annoncé que les visites en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) doivent désormais être autorisées. En réalité, elles l’étaient déjà depuis le 20 avril, mais au compte-goutte, dans le cadre d’un protocole strict. Les consignes nationales post-11 mai n’avaient rien changé et malgré un timide assouplissement début juin, les directeurs, professionnels et gérontologues continuaient tous d’alerter sur les risques d’un confinement trop sévère et prolongé notant en particulier l’aggravation du « syndrome de glissement » chez les résidents.

Les visites avaient été interdites le 11 mars, six jours avant le confinement généralisé et « la brutalité de la rupture des liens familiaux, sociaux, a pu être vécue comme une vraie violence » ont noté les Petits Frères des Pauvres, le 15 juin, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées.

Etape supplémentaire

Le ministère des Solidarités et de la Santé a engagé le 16 juin une étape supplémentaire dans « le déconfinement progressif et sécurisé » des Ehpad qui ne déclarent plus de cas possibles ou confirmés de Covid-19. Ces cas sont « en forte diminution », note-t-il. Comme en population générale, mais le bilan est lourd : 10 301 résidents sont décédés en Ehpad entre le 1er mars et le 9 juin et 3 626 à l’hôpital selon le dernier bilan de Santé publique France.

Un protocole national vient d’être publié, car ce déconfinement devra s’accompagner d’une