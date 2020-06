Lutte contre la radicalisation

Radicalisation dans le sport : « Le travail de sensibilisation s’amplifie »

Publié le 17/06/2020 • Par David Picot • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

DR

La « culture de la vigilance » est-elle déployée dans les services des sports des collectivités ? Plus de deux ans après la mise en oeuvre du Plan national de prévention de la radicalisation, (PNPR), Gilbert Darroux, administrateur de l’Association nationale des directeurs et intervenants d’installations et des services des sports (Andiiss) dresse un bilan de l'action engagée sur le terrain.

