« Il faut réorganiser le calendrier électoral »

Pour le député LREM de Corrèze, Christophe Jerretie il est temps de réviser notre calendrier électoral pour moins mais mieux voter. Il propose dans une tribune sur la Gazette de regrouper les trois élections locales (régionales, départementales, municipales) le même jour. Une proposition iconoclaste.

Les élections ? quel sujet ? quelles récurrences ? Notre démocratie passe son temps à voter, une année pour les élections municipales, une autre pour les cantonales ou les régionales. Sous oublier les votes nationaux avec l’élection présidentielle, législative ou encore européenne qui s’intercalent. De 2014 à 2020, nous avons effectué 6 scrutins en 6 ans : élection municipale en 2014, cantonale en mars 2015, régionale en décembre 2015, présidentielle en mai 2017, législative en juin 2017 et enfin l’élection européenne en mai 2019. Sans compter les élections sénatoriales qui disposent d’un scrutin au suffrage indirect.

L’expression de ce constat d’élections quasi annuelles nous amène deux réflexions parmi d’autres. La première est le ralentissement régulier du fonctionnement territorial en raison de l’interconnexion entre l’ensemble des strates politiques. La seconde est certainement la plus importante. Elle éloigne la population de cet acte civique et représentatif. Qui n’a pas entendu : on vote pour qui ? pourquoi ? encore une élection ?

Vers un scrutin local unique

Alors, avec cette crise sanitaire et la défaillance collective de l’organisation du scrutin municipal de 2020, une nouvelle organisation des élections nous tend enfin les bras :

Le niveau territorial avec un scrutin local unique organisé le même jour, regroupant ainsi les 3 collectivités territoriales dont les mandats sont de 6 ans. L’année 2021 attend déjà les cantonales et les régionales, et le non aboutissement des municipales aurait pu nous offrir cette unique possibilité de les rassembler.

Le niveau national avec la présidentiel et les législatives, à l’image de ce qui existe actuellement sur une autre année. Si nous suivons le calendrier programmé, c’est 2022 en raison des mandats de 5 ans. Mais il nous semble qu’une uniformité des durées de mandats (tous à 6 ans) pourrait apporter une forme de rationalité et éloigner les deux niveaux d’élections.

Il nous reste enfin l’élection européenne. Mais à ce jour cette institution a besoin de revoir sa gouvernance et pas seulement une unique réflexion de scrutin.

La réorganisation du calendrier électoral nous a tendu plus que les bras mais la main en cette période de reconquête.