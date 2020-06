Fiscalité écologique : « Etat et collectivités peuvent mieux faire »

Fiscalité écologique

Publié le 17/06/2020 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Pour Guillaume Sainteny, maître de conférence en développement durable à l’Ecole Polytechnique, le chemin de la fiscalité écologique locale est encore long.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La fiscalité locale favorise-t-elle l’étalement urbain ?

Guillaume Sainteny : La disparition de la taxe d’habitation (TH) supprime une incitation pour les communes à diminuer la vacance des logements sur le territoire. Or, le taux de vacance en France est passé de 6,3 à 8,4 % entre 2005 et 2018 (1), contre 4 % en Angleterre et 3 % en Allemagne (2).

Privées de TH, certaines communes pourraient être tentées de construire plus pour engranger plus de taxe sur le foncier bâti (TFB)… Est-ce raisonnable quand vous avez 10 à 15 % de vacance comme à Nice ou dans certaines villes d’Ile-de-France ? Il vaudrait mieux comme Vichy acquérir puis requalifier les logements vacants en logements sociaux. Résorber la vacance, contribue à freiner l’étalement urbain. A noter que la TFB est plus élevée en ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite