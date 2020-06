Accueil

Statut de la fonction publique

Protection fonctionnelle : traiter la demande d’un agent ou d’un élu

Publié le 17/06/2020

La protection fonctionnelle est un régime juridique protégeant les agents publics et les élus mis en cause ou agressés en raison de leurs fonctions. Pour examiner la demande de protection fonctionnelle, l'autorité compétente est celle pour le compte de laquelle les fonctions ont été effectuées et où l'agent a été agressé ou mis en cause. Et cette autorité doit suivre une procédure spécifique. Décryptage.

