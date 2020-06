Déchets textiles : redécollage annoncé

Une aide temporaire de 120 euros par tonne sera accordée aux opérateurs qui font l’effort de trier des déchets TLC à faible valeur ajoutée. De quoi respirer après plusieurs mois de crise sanitaire qui ont fait déborder les bennes de collecte. Et agacé des collectivités obligées pour certaines d’assurer le service après-vente.

2020, année du renouveau ? La promesse était belle pour la filière des déchets de textiles, de linges et de chaussures. En renouvelant l’agrément pour trois ans d’Eco TLC, les pouvoirs publics entendaient au 1er janvier allumer le premier étage d’une fusée permettant enfin de doper les performances de collecte et de recyclage d’un gisement singulier. Valorisé depuis la nuit des temps grâce à la réutilisation, et pourtant sous-exploité quand sa qualité se dégrade. En juillet dernier, le Conseil général de l’environnement et du développement durable avait envisagé trois scénarios pour doper la collecte. Il n’avait pas ...