Elections municipales : êtes-vous prêts pour organiser le second tour ?

Webinaire - Elections

Elections municipales : êtes-vous prêts pour organiser le second tour ?

Publié le 16/06/2020 • Par La Rédaction • dans : France

clementine gallot via Foter.com / CC BY

Quelque 5000 communes organisent le second tour des élections municipales 2020, le 28 juin. Si l'épidémie recule, l'organisation du scrutin est toujours soumise à des règles de protection des électeurs, et des personnels et citoyens qui tiendront les bureaux de vote. Pour savoir si vous êtes prêts, participez à notre webinaire pour poser vos questions à nos experts.

