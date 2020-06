« Le rôle des maires a toujours été éducatif, il n’est pas pédagogique » – Agnès Le Brun

[Interview] Education

Publié le 24/06/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

Un mois et demi après le déconfinement des écoles, Agnès Le Brun, maire (ex-LR) de Morlaix et présidente de la commission « éducation » de l’Association des maires de France, estime que les élus ont relevé le défi de la crise.

Chiffres-clés 28 mai 2020 : 82,5 % des écoles sont ouvertes, dans 90 % des communes. En zone verte, 22 % des élèves sont accueillis, en zone rouge, 14 %. Le ministre de l’Education nationale promet une ouverture à 100 % le 22 juin et un accès à l’école à tous.

11 mai 2020 : les écoles rouvrent progressivement. Elles n’accueillent que 15 % des élèves, sur la base du volontariat des parents.

Agnès Le Brun, maire (ex-LR) de Morlaix (39 700 hab., Finistère) et présidente de la commission « éducation » de l’Association des maires de France, estime que les élus ont relevé le défi de la crise et du déconfinement des écoles.

Comment se sont passées les premières semaines de déconfinement dans les écoles ?

Les maires ont été chargés de créer un environnement respectueux des mesures sanitaires et rassurant pour les enfants, les parents, les agents municipaux et les enseignants. La responsabilité est lourde, non seulement juridique, mais aussi psychologique, alors qu’ils sont dans un entre-deux électoral.

Dans les écoles, ils ont mis en place des services minimums d’accueil pour les enfants de personnes travaillant dans les métiers essentiels. Pour cela, ils ont mobilisé l’ensemble de ...

