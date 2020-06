Comment faire de l’identité numérique un service public universel ?

Numérique

Publié le 16/06/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Dans un rapport sur l'identité numérique, entendue comme un service public qui se doit d'être universel, le Conseil national du numérique décline en 35 recommandations les modalités de mise en oeuvre d'un tel dispositif. Le rôle des collectivités est jugé essentiel en terme d'inclusion numérique et d'enrôlement des citoyens, notamment via les mairies.

Le Conseil national numérique (CNNum) commission consultative indépendante, a rendu public lundi 15 juin son rapport « Identités numériques, clés de voûte de la citoyenneté française » (1), remis au secrétaire d’Etat en charge du numérique, Cédric O.

Il s’attache à étudier les modalités de la mise en œuvre d’une identité numérique publique, des dispositifs FranceConnect et de la carte nationale d’identité électronique et comporte 35 recommandations. Inclusion numérique, gouvernance partagée, transparence, sont autant d’éléments essentiels selon le think tank d’intérêt général, afin que « l’identité numérique régalienne soit appréhendée et conçue en tant que service public à part entière ».

Accéder à des services dématérialisés

Pour rappeler le cadre dans lequel s’inscrit cette ...

Références «Identités numériques, clés de voûte de la citoyenneté numérique», rapport du Conseil national du numérique, 120 pages.