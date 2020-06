Clé d’étranglement, pistolets Taser : ce qu’en disent les policiers municipaux

Violences policières

Publié le 16/06/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

La clé d’étranglement comme technique d’interpellation est vouée à disparaître. Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, entend la remplacer par d’autres techniques. Il envisage notamment de développer l’usage du pistolet à impulsion électrique (PIE), en plein essor dans les rangs des policiers municipaux.

Le pistolet à impulsion électrique (PIE), alternative à la clé d’étranglement ? Le 12 juin, suite aux manifestations contre le racisme et les violences policières, Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur, annonçait sa volonté de suspendre la technique dite de l’étranglement lors des interpellations. Il proposait alors comme alternative le développement du PIE, qui fut longtemps associé à la marque Taser. Quatre jours plus tard, le 16 juin, nouveau revirement au regard de la colère suscitée par cette annonce : la technique de l’étranglement «continuera d’être mise en œuvre» jusqu’à ce qu’une nouvelle technique d’interpellation soit définie.

Concrètement, un groupe de travail sera installé ce mercredi 18 juin et sera chargé de déterminer d’ici le 1er septembre les techniques et moyens matériels de substitution, auxquelles les fonctionnaires seront alors formés. «Dans l’attente de la définition d’un nouveau cadre et dans la mesure où les circonstances l’exigent, la technique dite de l’étranglement continuera d’être mise en œuvre avec mesure et discernement et sera remplacée au fur et à mesure de la formation individuelle dispensée (…)», écrit le directeur général de la police nationale (DGPN), dans une note de service consultée par l’AFP.

A ce jour, la technique de la clé d’étranglement reste donc enseignée et appliquée. « Elle fait partie des gestes techniques de protection et d’intervention (GTPI) qu’on ...