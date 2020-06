Sapeurs-pompiers et collectivités : date limite des élections des représentants

Sécurité civile

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 8 juin 2020, la date limite des élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale aux conseils d’administration des services d’incendie et de secours et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux des services d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeurs-pompiers professionnels aux commissions administratives et techniques des services d’incendie et de secours est fixée au 28 octobre 2020.