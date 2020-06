Marchés publics de construction : la performance environnementale de plus en plus présente

Le 10 juin, l’OPQIBI a rendu publique son enquête, pour 2019/2020, sur les conditions de réalisation des marchés de construction, réalisée auprès d’acheteurs et maîtres d'ouvrage publics. La synthèse révèle notamment une prise en considération toujours plus importante du critère de performance environnementale.

L’Organisme professionnel de qualification de l’ingénierie pour le bâtiment et l’industrie (OPQIBI) a publié le 10 juin, la synthèse et les résultats de son enquête réalisée entre novembre 2019 et février dernier, auprès de 6 500 acheteurs (collectivités territoriales et offices publics de l’habitat). En collaboration avec l’AAP, l’AITF, l’ATTF et l’USH (1), l’enquête a porté sur les modalités de réalisation des marchés de construction (critères des offres, changements réglementaires, qualification, etc).

Le choix des critères reste classique mais s’ouvre à la performance ...