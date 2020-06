Les territoires zéro chômeur longue durée prennent leur envol

Social

Publié le 15/06/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Annoncée le 10 juin à l’Assemblée nationale par Marie-Christine Verdier-Jouclas (LREM), longuement attendue par les acteurs concernés, une proposition de loi sur l’inclusion dans l’emploi pourrait permettre à de nouveaux territoires de se lancer dans l’expérimentation Territoires zéro chômeurs longue durée (TZCLD). Retour sur une aventure qui n’a pas manqué de faire des remous.

Jamais une expérimentation n’a fait couler autant d’encre. Lancée par la loi du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée pour cinq ans, elle n’a été réellement mise en œuvre sur les 10 territoires expérimentateurs qu’à partir de 2017. L’idée : créer des entreprises à but d’emploi (EBE) qui embauchent en CDI des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an, en fonction de leurs compétences et leurs souhaits, sur un temps de travail choisi.

L’expérimentation reposait sur l’hypothèse d’ATD Quart-Monde d’un coût nul pour les pouvoirs publics, dès lors que la prise en charge des salaires des bénéficiaires et du coût de fonctionnement des EBE était équivalente aux coûts directs et indirects évités du chômage de longue durée, évalués à 18 ...

